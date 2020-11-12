Правительство Украины не смогло ничего сделать для сдерживания эпидемии



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"Я считаю, что карантин выходного дна (да, да, именно так, я не опечатался) абсолютно бессмыслен по той простой причине, что у нас бессмысленное государство. Мы сейчас на пике эпидемии или близки к этому. Реальное количество больных исчисляется десятками тысяч в день. Большинство не имеет денег даже на тесты, а государство за 8 месяцев не смогло организовать внятную политику борьбы с вирусом" - отметил Романенко. Как передает Politeka.net , такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил политолог и журналист Юрий Романенко."Я считаю, что карантин выходного дна (да, да, именно так, я не опечатался) абсолютно бессмыслен по той простой причине, что у нас бессмысленное государство. Мы сейчас на пике эпидемии или близки к этому. Реальное количество больных исчисляется десятками тысяч в день. Большинство не имеет денег даже на тесты, а государство за 8 месяцев не смогло организовать внятную политику борьбы с вирусом" - отметил Романенко.

По его словам, государство неспособно решить какую-либо задачу в принципе. По его словам, государство неспособно решить какую-либо задачу в принципе.

"Локдаун ничем не закончится, кроме дополнительных поборов. Все будут давать на лапу и следовать примеру Коли Тишенко", - отметил Романенко.





Политолог подчеркнул, что в сложившееся ситуации нужно заботиться только о себе и близких.