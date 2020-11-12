Правительство Украины не смогло ничего сделать для сдерживания эпидемии
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил политолог и журналист Юрий Романенко.
"Я считаю, что карантин выходного дна (да, да, именно так, я не опечатался) абсолютно бессмыслен по той простой причине, что у нас бессмысленное государство. Мы сейчас на пике эпидемии или близки к этому. Реальное количество больных исчисляется десятками тысяч в день. Большинство не имеет денег даже на тесты, а государство за 8 месяцев не смогло организовать внятную политику борьбы с вирусом" - отметил Романенко.
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил политолог и журналист Юрий Романенко.
"Я считаю, что карантин выходного дна (да, да, именно так, я не опечатался) абсолютно бессмыслен по той простой причине, что у нас бессмысленное государство. Мы сейчас на пике эпидемии или близки к этому. Реальное количество больных исчисляется десятками тысяч в день. Большинство не имеет денег даже на тесты, а государство за 8 месяцев не смогло организовать внятную политику борьбы с вирусом" - отметил Романенко.
По его словам, государство неспособно решить какую-либо задачу в принципе.
"Локдаун ничем не закончится, кроме дополнительных поборов. Все будут давать на лапу и следовать примеру Коли Тишенко", - отметил Романенко.
Политолог подчеркнул, что в сложившееся ситуации нужно заботиться только о себе и близких.
"Психологическое спокойствие повышаем иммунитет. На проблемы нашего государства не реагируйте от слова вообще. Это паразитический нарост на социальном теле кишащем паразитами. Потому дезинфицируйте тела и мозги, а там якось воно буде", - подытожил Романенко.
Напомним, в Украине с 14 ноября будет действовать "карантин выходного дня".
Согласно постановлению Кабмина, новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья до 30 ноября.
На выходных разрешено работать в т.ч. продуктовым магазинам, заправкам, аптекам и банкам.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."
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Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.