Меры украинских городов отказываются выполнять решение Кабинета министоров по введению карантина выходного для
Как передает Politeka.net,
Так, одним из первых против новых ограничений выступил мэр Львова Андрей Садовой
"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда", - заявил он и подчеркнул, что в случае введения нового ограничение людям будет не за что кормить семьи.
Еще одним противником ужесточения карантина слат градоначальник Славянска Донецкой области Вадим Лях. Он заявил, что не будет вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября, ссылаясь на то, что решение Кабмина не учитывает реалии небольших населенных пунктов.
"Будет создана комиссия, которая будет обследовать потоки на рынке, в общепите, и уже на следующей неделе примет окончательное решение", - пояснил он на своей страничке в Facebook.
А вот в Ровном только 16 ноября намерены обсудить решение о введении карантина выходного дня.
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"Прежде всего ждем селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже принимать решение по этому поводу", - заявил мэр города Владимир Хомко он в комментарии местным СМИ.
Напомним, в Украине с 14 ноября будет действовать "карантин выходного дня".
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.