Украинцы выступили с требованием отменить «карантин выходного дня»
Как передает Politeka.net, соответственная петиция размещена на сайте Президента.
Спустя два дня после появления, под документом подписались уже почти 9 тысяч украинцев, что является третей частью от нужного количества для ее рассмотрения президентом.
Автор петиции предлагает:
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- Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить;
- Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени;
- При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;
- Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 996 от 03.11.2010.
Ранее блогер и бизнесмен Алексей Давиденко озвучил мнение, что в Украине нужно любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых, чтобы разгрузить койки стационаров и реанимаций.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.