Украинцы выступили с требованием отменить «карантин выходного дня»

Как передает Politeka.net, соответственная петиция размещена на сайте Президента.

Спустя два дня после появления, под документом подписались уже почти 9 тысяч украинцев, что является третей частью от нужного количества для ее рассмотрения президентом.



Автор петиции предлагает:

Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить;

Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени;

При принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;

Проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 996 от 03.11.2010.

Ранее блогер и бизнесмен Алексей Давиденко озвучил мнение, что в Украине нужно любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых, чтобы разгрузить койки стационаров и реанимаций. По его словам, нововведение в виде карантина выходного дня ничего не даст.



Блогер уверен, что единственным способом сдержать эпидемию будет тотальный локдаун на две недели.











