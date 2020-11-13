Часть разоблаченных ОПГ работала на российские спецслужбы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, стратегия национальной безопасности Украины акцентирует внимание на том, что спецслужбы иностранных государств, прежде всего Российской Федерации, продолжают разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

"Они пытаются усиливать сепаратистские настроения, используют организованные преступные группировки и коррумпированных должностных лиц, стремсятся усилить инфраструктуру влияния. К слову, в нашей практике есть немало таких примеров. Только за два последних года СБУ разоблачила 120 организованных преступных группировок, которые имели влияние на местную власть за счет разветвленных коррупционных связей, своих представителей во власти, легализации бизнеса и отмывания средств. Есть доказательства, что некоторые из этих ОПГ на Востоке использовали российские спецслужбы", - рассказал глава СБУ.

Баканов отметил, что эти ОПГ, например, обеспечивали проникновение российских финансово-промышленных групп в стратегические отрасли нашей экономики.