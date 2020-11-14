Сегодня утром активисты Национального Корпуса вместе с предпринимателями в разных регионах Украины инспектировали гипермаркеты «Эпицентр»

Причина – отказ руководства сети придерживаться правил карантина выходного дня», пишет znaj.ua.

В частности, в Киеве в «Эпицентре» (Кольцевая, 1Б), в Петропавловской Борщаговке (Хрустальная, 6), в Полтаве (Киевское шоссе, 41) и Хмельницком (Заречанская, 11/4) несмотря на карантинные ограничения активисты получили товар на территории магазинов.

"Мы сделали онлайнзаказ в» эпицентре" на Хрустальной, 6 и получили его в пункте выдачи магазина. Согласно постановлению Кабмина, торговые центры могут доставлять заказы только адресно. Поэтому «Эпицентр» нарушил постановление Кабмина, за что предусмотрена административная ответственность. Мы вызвали полицию и оформили протокол о нарушении. В полиции обещали прекратить работу магазина", - сообщил представитель Нацкорпуса Алексей Бык.

Ради прибыли, возмущаются предприниматели, владельцы «Эпицентра» ищут лазейки для того, чтобы обойти запреты и продолжать торговлю, в то время, как средний и малый бизнес банкротится в условиях карантина.

"Карантин выходного дня" должен касаться всех предпринимателей без исключения. «Эпицентр», владельцами которого являются олигархи и бывшие регионалы Гереги, как и во время карантина весной, нашел возможность вести торговлю. Этот и другие примеры обхода карантинных ограничений олигархами и людьми, приближенными к власти, свидетельствуют, что «Слуги народа» защищают интересы своих друзей – крупных компаний, корпораций и олигархата, а благосостояние нации для них не имеет никакого значения», – заявил представитель НК.

Напомним, что 11 ноября 2020 года Кабмин ввел карантин выходного дня», согласно которого в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, почта, аптеки включительно с ветеринарными, автозаправки (без зон питания), СТО, транспорт.