Ушел из жизни легендарный украинский ученый-медик Вадим Березовский

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила его дочь Ольга Боромолец на своей страничке в Facebook.





"Сегодня в 18.30 не стало папы... Проф. Березовский Вадим Акимович-всегда веселый, неустанный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы... Прощание с папой в понедельник в 12.00 на Байковом кладбище. Нам всем тебя будет очень не хватать. Любим тебя", - говорится в сообщении.

Причина смерти пока не разглашается.



Вадиму Якимовичу за время его врачебной практики удалось сделать множество разработок, написать десятки монографий и сделать собственные открытия в области физиологии.

Также он был личным врачом второго президента Украины Леонида Кучмы.