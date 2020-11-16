Если бы Кабинет Министров объяснил логику в введении карантина выходного дня, то вопросов бы не было

Специалист по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в интервью "Politeka Online" высказал свое мнение по поводу логики в действиях власти при введении карантина выходного дня в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам эксперта, в действиях украинского правительства должна присутствовать логика, поскольку оно должно было объяснить гражданам, зачем закрывают рестораны, но оставляют метро.

"Если бы Кабмин логически объяснил, почему нельзя закрывать метро, но можно закрыть рестораны… Одна станция метро за вечер людей больше пропускает через себя, чем все рестораны вместе взятые", - заявил эксперт.

Борис Тизенгаузен считает, что Кабмин должен был предоставить модель, которая бы объяснила, почему заведения закрывают на выходные, а метро продолжает работать. По словам эксперта, власть должна была объяснить, что люди, сидя в ресторане напротив друг друга, заражаются коронавирусом быстрее.

"Вот модель нам нарисовала, что если мы закроем рестораны, фитнес-центры, салоны красоты, то у нас будет не 11700, а, например, через неделю у нас будет 10100, потом будет 9700… Если бы они нам на математической модели показали, что это действительно эффективно, может быть и не было бы вопросов у тех же рестораторов", - отметил специалист.

По его словам, такие ограничения, как продажа в ресторанах навынос, ничего не дают. Кроме того, Борис подчеркнул, что украинцы давно перестали верить власти, но если бы она заявила о локдауне, как было весной, то с экономикой бы таких проблем не было.

"Весной мы же приняли это и никакая экономика никуда особо не обвалилась, потому что и деньги у нас нашлись на ковидный фонд. Если жесткий локдаун, то жесткий. Но люди хотят объяснений", - добавил эксперт.

Напомним, что некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Одессе после отказа от соблюдения карантина выходного дня решили соблюдать его.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.