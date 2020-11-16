Бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун "показала пятую точку" на своей странице в соцсети

Как передает Politeka, Супрун в своем аккаунте разместила довольно лаконичный пост - изображение ягодиц. При этом в комментариях каждый трактовал по-своему нестандартное послание бывшей главы МОЗ.

Так, одни предположили, что это ответ Супрун на карантин выходного дня, другие - что это ее мнение о власти в целом.

"А я всегда думаю, почему же госпожа Ульяна пишет лишь ооочень длинные посты. А получается, что есть и короткие и лаконичные", "У госпожи Супрун уже слова закончились. Знаете, когда-то наш комбат говорил "солдата куда ни целуй - везде задница", так и с нашим народом. Их пробуют учить - они задницей, к ним по человечески - они задницей", "Очень содержательно о медицине сегодняшнего дня", "Как всегда, метко - наше настоящее, когда Степанов с трибуны кричит на людей: "Вам хочется хайпа? Так пойдем со мной в реанимацию... Похайпуем!". А что виноваты мы в том, что управляют страной дилетанты? Да, получается что сами виноваты, раз такое выбрали...", "Это про действующего министра Минздрава? Который не подписал декларации с семейным врачом?", "В зеленый цвет почему не покрасили? Тогда интрига исчезла бы совсем", "Лучшая иллюстрация сегодняшних событий", - пишут под постом.

Напомним, "Почему реформу Супрун не остановили?": в разгар эпидемии Украина осталась без койко-мест для больных.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.