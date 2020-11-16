На лечение от коронавируса украинцам придется потратить от 15 до 100 тысяч грн
Как передает Politeka, об этом написала журналистка Татьяна Николаенко на своей странице в соцсети.
Так, ссылаясь на материал издания "Буквы", журналистка рассказала, что борьба с коронавирусом украинцам обойдется в сумму от 15 до 100 тысяч гривен, а в больницах предложат разве что антибиотики.
"Вот как выглядит лечение... Скажу сразу - лучше не болейте!" - написала она.
Журналистка рассказала, что мужчину по имени Олег увезли на "скорой" в клиническую больницу №8, где принимают больных с COVID-19.
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"Это была закрытая зона. Нам запрещали выходить. Помещения были не готовы к тому, что мы там находились. Мы лежали в травматологическом отделении. На наше крыло было только две точки с кислородом на 20 больных", - вспомнил Олег.
При этом почти все лечение снова происходило за счет мужчины - бесплатно выдавали только антибиотики.
"На 18-й день пребывания в больнице Олега с симптомами коронавируса хотели выписать из больницы, хотя повторное КТ показало, что легкие оставались пораженными на 40%. Поэтому мужчина настоял, чтобы его осмотрел пульмонолог. Для этого Олега перевезли в Третью больницу на Петра Запорожца", - сообщила журналистка.
По словам украинца, в тот день, когда его перевозили в больницу №3, в больнице №8 один из пациентов с коронавирусом выбросился из окна.
"Коронавирус очень сильно влияет на психику. Другого больного хотели выписать домой через неделю с температурой 38,2. Не хватает коек, и людей буквально выбрасывают из больницы", – вспоминает мужчина.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.