В Днепре ушел из жизни один из лучших детских реаниматологов Украины Борис Павленко

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

Он был заведующим отделением интенсивной терапии для новорожденных в областной клинической больнице имени Мечникова.
"Легендарный доктор скончался в возрасте 58 Лет. Он был настоящим профессионалом своего дела", - сообщил блогер, и добавил, что причиной смерти стал "китайский" вирус.

"Борис Анатольевич, в буквальном смысле, дал жизнь сотням деток и пользовался огромнейшим авторитетом среди коллег и жителей города. И это просто невосполнимая утрата как для Днепра, так и для всей Украины. Ведь когда уходят такие специалисты, то их уже просто невозможно заменить. Вечная и светлая память талантливому Доктору. Покойтесь с миром, Борис Анатольевич", - подытожил блогер.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. К сожалению, вирус не щадит никого.

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