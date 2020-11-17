В Днепре ушел из жизни один из лучших детских реаниматологов Украины Борис Павленко
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. К сожалению, вирус не щадит никого.
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Ранее мы сообщали, что болезнь унесла жизнь врача Виталия Нетребовского, который спасал бойцов ВСУ.
Церемония прощания прошла 12 ноября в Полтаве.
Напомним, трагически оборвалась жизнь 35-летней жены-красавицы экс-главы Минздрава: "хирурги по ошибке перерезали...".
Как писала Politeka, беда случилась с главврачом харьковской больницы.
Также Politeka сообщала, что опасный вирус унес жизни популярного ведущего.