Верховная Рада не приняла решение об отмене карантина выходного дня в Украине

Как передает Politeka.net, свои голоса "за" отдали лишь 149 депутатов.

Такое решение народных избранников вызвало бурные обсуждения в сети. Результаты голосования как разочаровали, так и порадовали украинцев.

"Жрите, хуже ж не будет!", "Пусть все воздержавшиеся платят из своего кармана неработающему бизнесу", "Правильно! Хоть кто-то думает головой, а не ж*пой", "Ну зато сделали вид, что очень старались. Театр одного кукловода", - писали в сети.



Напомним, перед голосованием в Раде выступил премьер Денис Шмыгаль, который призвал депутатов не отменять решение Кабмина. По его словам, результаты введения новых ограничений дадут результат уже через три недели.

Ранее мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.



"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

Ранее Politeka писала, что карантин максимально ужесточат, появилось важное заявление Степанова: "Будет общая зона..."

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами









