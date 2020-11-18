На 85-м году ушел из жизни знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк

Как передает Politeka.net , реакция некоторых украинцев на его смерть была необычной.

Дело в том, что в 70-годах режиссер уехал из Украины и продолжил свой творческий путь в РФ.



Многие посчитали такое решение Виктюка предательством.

Так, представитель 13 запасного батальона ДУК "Правый сектор", журналист, публицист и блогер Алексей Бык удивился скорби соотечественников по режиссеру.

"Всенародный плач за режиссером Романом Виктюком, что от большой любви к Украине жил, работал и умер в Москве. Люди, Вы что, пьяные?", - написал он на своей страничке в Facebook.