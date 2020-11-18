На 85-м году ушел из жизни знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк
Как передает Politeka.net, реакция некоторых украинцев на его смерть была необычной.
Дело в том, что в 70-годах режиссер уехал из Украины и продолжил свой творческий путь в РФ.

Многие посчитали такое решение Виктюка предательством.
Так, представитель 13 запасного батальона ДУК "Правый сектор", журналист, публицист и блогер Алексей Бык удивился скорби соотечественников по режиссеру.
"Всенародный плач за режиссером Романом Виктюком, что от большой любви к Украине жил, работал и умер в Москве. Люди, Вы что, пьяные?", - написал он на своей страничке в Facebook.

А лидер радикальной группы "Братство" Дмитрий Корчинский отметил, что не видел ни одного спектакля Виктюка, но не сомневается в его таланте.

"Семь лет московской военной агрессии против его Родины он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для московитов. Может хорошо, что умер?", - поинтересовался Корчинский.

Реакция на его пост была двоякой:

"По моему мнению слишком нагло господин Дмитрий написал. Хорошо когда человек живет. Не вы, господин Дмитрий, дали жизнь Роману Виктюку, не радуйтесь его смерти. Мы все под Богом ходим. Тарас Григорьевич Шевченко родился в Украине, а умер в России. Писал и на том и том языке. Но остался в сердцах людей великим Кобзарем", "Что был, что не было! Как-то так", - писали в комментариях.



А вот Ирина Белоконь, которую все знают как "маму Верки Сердючки", до сих пор оплакивает украинского режиссера в своем микроблоге.

"Много можно писать, но слёзы мешают.....", - говорится в подписи к совместному снимку Романа Виктюка с Андреем Данилко.

Популярные статьи сейчас

Обнаженный Тарзан не на шутку разгулялся вдали от Наташи Королевой: "Я одна фотку увеличивала?"

Украина потрясена кончиной скандальной звезды Х-Фактор: "Поверить не могу, что ты ушел так рано"

«Классная старушка»: 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана

Украинцев разорят новым требованием выхода на пенсию: "Придется заплатить до 34 тыс. гривен", кого коснется
Показать еще

Известно, что официальная церемония прощания с легендарным режиссером состоится в Москве, а похоронят его на родине, во Львове.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина

Как сообщала Politeka, Печальный Данилко поделился большим горем, откровенное признание звезды

Также Politeka писала, что Ушел из жизни легендарный режиссер Виктюк: что он говорил об Украине и Донбассе