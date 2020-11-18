Многие посчитали такое решение Виктюка предательством.
А лидер радикальной группы "Братство" Дмитрий Корчинский отметил, что не видел ни одного спектакля Виктюка, но не сомневается в его таланте.
Реакция на его пост была двоякой:
"По моему мнению слишком нагло господин Дмитрий написал. Хорошо когда человек живет. Не вы, господин Дмитрий, дали жизнь Роману Виктюку, не радуйтесь его смерти. Мы все под Богом ходим. Тарас Григорьевич Шевченко родился в Украине, а умер в России. Писал и на том и том языке. Но остался в сердцах людей великим Кобзарем", "Что был, что не было! Как-то так", - писали в комментариях.
А вот Ирина Белоконь, которую все знают как "маму Верки Сердючки", до сих пор оплакивает украинского режиссера в своем микроблоге.
"Много можно писать, но слёзы мешают.....", - говорится в подписи к совместному снимку Романа Виктюка с Андреем Данилко.
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Известно, что официальная церемония прощания с легендарным режиссером состоится в Москве, а похоронят его на родине, во Львове.
Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина
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