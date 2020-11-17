Стало известно, что говорил о Донбассе и Украине известный режиссер Роман Виктюк, который умер 17 ноября

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, Виктюк утверждал, что жители Донбасса живут "вне бога". Он призвал их побыть в тишине, без насилия и пропаганды, чтобы прийти к определенным выводам.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое", - говорил режиссер.

Также известный 84-летний режиссер неоднократно высказывался о ситуации в Украине в целом, в том числе и о Революции достоинства.

Он рассказывал, что активисты Майдана призвали его "не предать". Также, по словам режиссера, он собственными глазами видел, как на Майдане погиб сын одного из участников Революции.

"Ребята бросались ко мне и говорили: "не предайте нас!". А я отвечал, что я не могу предать. Они смотрели на меня такими глазами... Их взгляды всегда со мной... Я видел, что отец привел сына на Майдан и отправил спасать людей. А сын погиб. И отец свою жертву не оплакивал, а стоял и благодарил за то, что в нем есть огонь преданности родине", - делился режиссер.

Как известно, легендарный режиссер Роман Виктюк родился в Украине - во Львове, где его и похоронят. Накануне смерти он заразился коронавирусом.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина.

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