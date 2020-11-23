И надо же было до такого додуматься!

Введение карантина выходного дня обернулось абсурдной ситуацией в городе Калуш на Прикарпатье

Там полицейские составили протокол на ритуальную службу «Скорбота» за то, что похоронное бюро работало в субботу.

Об инциденте, имевшем место 21 ноября, в социальной сети Фейсбук написал владелец бюро Юрий Кузь, передает Politeka.net.

«Люди, я вас прошу - не умирайте на выходных, дождитесь понедельника», – говорится в публикации, к которой прилагаются фото работников полиции, составляющих протокол в бюро, а также снимки этого самого протокола.

Когда эта история получила огласку и вызвала огромный резонанс, в ситуацию вмешался новый начальник Калушского отдела полиции Андрей Кушик, о чем Кузь также написал в посте, поблагодарив того за «оперативное вмешательство и помощь в решении недоразумения».

В соцсетях эта история вызвала шквал комментариев, в которых пользователи не жалели «ласковых слов» в адрес правоохранителей.

«Надо еще и роддома штрафовать. Нечего рожать когда в стране карантин выходного дня!!!», «Хуже дибилизма нет, просто нет слов, там у вас всех ум отобрало. А те, что это придумали, они бессмертны 😭», «Логика отсутствует .... добавить нечего. Просто издевательство над людьми!», «Вообще мозгами тронулись?!!!! У людей горе, а тут ещё и не работает ничего?!», «Ой, как бы было хорошо, если бы карантин выходного дня сделали с понедельника до понедельника включительно. Тогда никто не имел бы права умирать», «Пусть мертвые сами на кладбище идут», «Идиотизм зашкаливает!», «Это какой-то полный абсурд, эта власть считает, людей хоронить надо, чем думают те, кто принимают такие законы?», – пишут в соцсетях.

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