Политический аналитик Юрий Атаманюк подверг сомнению пользу от карантина выходного дня в Украине

Эксперт сослался на данные исследований, проведённых Гарвардским и Стэнфордским университетами для правительства Соединённых Штатов. Казалось бы, изучение трафика и геопозиции более чем 98 миллионов телефонных абонентов подтверждает: наиболее опасные в плане заражения коронавирусом места – это отели и рестораны.

Но это правило действует только в том случае, если эти заведения полностью загружены.

Если же загруженность снижается только на 15 процентов, то риск уменьшается непропорционально – на 80 процентов. Если же она составляет три четверти, то этот риск не достигает и одного процента.

Украине следует принять во внимание эту информацию, ведь именно в нашей стране карантин принял беспрецедентную форму.

Действительно, за основу был взят опыт Израиля. Однако условия в этих странах совершенно различны.

В Израиле очень много ортодоксальных иудеев, которые пренебрегли запретом Минздрава на большие скопления людей ради соблюдения субботы. Поэтому показатель заболеваемости среди таких граждан намного выше, чем среди всех прочих.

Но в Украине ничего подобного нет. У нас в гостиничном и ресторанном бизнесе работают около трёх миллионов человек, и всех их сейчас оставили без средств к существованию. А статистика показывает, что при полумиллионе заражённых COVID-19 смертность едва достигает двух процентов. Это вдвое меньше тех смертей, причиной которых стали некоторые штаммы гриппа и обычная пневмония.

«Люди не доверяют власти, потому что видят: правительство не сделало то необходимое, на что были деньги – создание достаточного количества койко-мест, защита медиков и обеспечение заболевших кислородом. При таком отношении государства к украинцам локдаун выходного дня – просто демонстрация активности. Я категорически против такого решения власти», - подытожил политический обозреватель Юрий Атаманюк.

Ранее сообщалось об идущих в Одессе протестах против карантина выходного дня.

Также был назван размер штрафа за отсутствие медицинской маски.