В течение 10 месяцев текущего года Винницкая область является лидером по количеству убытков от уничтожения деревьев

Госэкоинспекция выявила незаконную вырубку 1025 деревьев территории ГП «Дашевское опытное лесоохотничье хозяйство» в Винницкой области. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает "Знай".

"Госэкоинспекция в Винницкой области рассчитала более 10 миллионов гривен убытков за незаконную вырубку деревьев.

На территории ГП «Дашевское опытное лесоохотничье хозяйство» неправомерно уничтожено 1025 деревьев различных пород и диаметров. Сумма убытков, которую рассчитали инспекторы за это нарушение, составляет 10 356 630 гривен. Материалы, подготовленные Инспекцией по данному факту, направлены в Управление СБУ в Винницкой области. Правоохранители будут принимать решение об открытии уголовного производства", - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

В течение 10 месяцев текущего года Винницкая область является лидером по количеству убытков от уничтожения деревьев.

«Кстати, Винницкая область – лидер по сумме убытков, рассчитанных в течение 10 месяцев 2020 года именно в части вырубки лесов», - добавил Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ добавил, что из-за низких штрафов и убытков, рассчитанных за вырубку леса, незаконные действия по уничтожению лесов продолжаются В больших масштабах.

«Предостеречь лесорубов от преступных действий не удается, ведь в Украине действуют слишком низкие штрафы за вырубку. Сильно устарели и таксы, по которым осуществляется подсчет вреда, нанесенного окружающей среде.

Поэтому сейчас большая часть усилий Госэкоинспекции направлена на разработку нормативно-правовых актов, которыми штрафы и таксы за вырубку деревьев будут повышены», - подчеркнул Андрей Малеваный.