Отдельные политики и чиновники пролжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины
Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
«Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей Временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть русское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии с белорусской АЭС, в нынешних условиях недопустимо», - написал нардеп на своей странице в Facebook.
По его словам только прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 годах составили 3 млрд грн.
Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку тока в страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.
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В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки тока в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордные убытки государственных энергокомпаний.