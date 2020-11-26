Только в первый день Черной пятницы можно получить скидки

Нет, скидки на товары делают за несколько дней до пятницы. Не стоит ждать до 27 ноября, уже можно заказать товары по выгодным ценам.

Цены искусственно повышают, чтобы снизить их

На постсоветском пространстве практикуют подобный обман. Но в США подобная ситуация невозможна. Здесь берегут репутацию, магазины снижают цены до себестоимости товара, чтобы разгрузить склады для нового сезона.

На полках магазинов можно найти только неликвидный товар

В реализации отдельных групп товаров не заинтересован ни один магазин. Конечно, разница в скидках на определенные товары возможна. На одежду можно получить скидку до 90 % , а смартфон прошлой серии будет дешевле на 5-10 %.

Реалии мировой финансовой ситуации повысили ставки для компаний, специализирующихся на розничной продаже товаров. Демонстрация финансовых отчетов в сентябре 2020 года показала, что все по-разному приспосабливаются к кризису, связанному с COVID-19. Walmart Inc. и Target смогли не только сохранить позиции, но и увеличить доходы. В то же время для компаний Nordstorm и Gap Inc. второй квартал стал убыточным. Какие из этого выводы?

Люди стараются соблюдать карантин. Основной наплыв - заказы через интернет. Поэтому важно подготовиться заранее. Сервис USАinUA готов помочь, мы отслеживаем выгодные предложения и готовы помочь с поиском товаров.

· Подготовить список товаров для приобретения и найти их в ведущих интернет-магазинах США.

· Отложить нужное для осуществления заказа количество денег.

· Завести аккаунт на сайте USAinUA, если эти действия не были выполнены ранее.

Выполнить регистрацию на сайтах с выбранными товарами или сохранить на них ссылку для выполнения заказа услуги «выкупа и доставки под ключ» в USAinUA.

Стоит ли ожидать задержки в доставке товаров в связи с Черной пятницей?

Торговые гиганты с пользой использовали время карантина и исправили недочеты в организации работы. Для противодействия возможным задержкам в доставке в 2020 году запущена – «Ранняя Черная пятница». Согласно подсчетам Salesforce, перегруз транспортных служб составит 5 %. Поэтому мы рекомендуем обратиться к нам до 27 ноября, чтобы сделать заказ, если скидка есть уже сейчас. Редактор Wire Cutter Натан Берроу сказал, что в 2020 году ожидается невиданный всплеск онлайн-заказов, поэтому «Ранняя Черная пятница» - это возможность предотвратить задержки и гарантировать своевременное получение праздничных товаров в сроки.

Будет ли что-то интересное на распродажах в Черную пятницу?

Google и Amazon анонсировали скидки на умные домашние устройства. Электроника всегда вызывает ажиотаж, и ожидается что данная категория будет самой скидочкой. Первые признаки уже можно наблюдать: Samsung Galaxy Tab 128Gb упал в цене с 649.99$ до 404$. Стартовала распродажа ноутбуков Lenovo, Раннюю распродажу объявил Dell.

Внимательным нужно быть при выборе обуви. Ходовые размеры и модные цвета быстро разбирают. До 27 ноября может ничего не остаться.

Как коронавирус повлияет на распродажи в Черную пятницу?

Это будет самая необычная Черная пятница со времен ее появления в 19 веке. Таких не было до 2020 года, возможно, не будет и после него. Уже сейчас есть небывалые скидки, и компании готовы нас удивлять далее. Поэтому нужно не упустить свой шанс. Мы же готовы и гарантируем ответственное отношение к выкупу и доставке выбранных клиентами товаров.

Материал подготовлен компанией USAinUA. Для всех пользователей POLITEKA мы предлагаем промокод first100 на первый заказ -100 гривен.