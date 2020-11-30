На выходных, 28-29 ноября, запад Украины засыпало обильным снегом

Так, снегом замело Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ровенскую области. В соцсетях украинцы делятся снимками заснеженных Сарн, Ривне, Львова, Луцка и Ужгорода.

Больше всего этому радуются дети, которые уже начали лепить снеговиков.

Так, Руслан Веселуй в Facebook опубликовал чарующие снимки заснеженных улиц, деревьев и домов в Ивано-Франковске.

Тем временем Игор Клубук показал в Facebook снимки на метеостанции в Сарнах, Ровненской области, которую сильно замело снегом.

"Метеостанция Сарны. Сегодня выпал первый снег. Настоящий снег. 29 ноября 2020. 10:00 утра", - написал Игорь Клубук в Facebook.

Кроме того, на одной из страниц Instagram появились снимки заснеженной Львовщины.

Украинцы в комментариях под снимками радуются снегу, как малые дети: "Нам бы так!", "Ну ооочень красиво, вспоминаю детство", "Все вокруг белым бело, просто зимнее чудо", "И я хочу такой снег, а у нас все сухо".

Стоит отметить, что снег в западных областях Украины не был неожиданностью. Синоптики прогнозировали в этих регионах осадки и похолодание до -8 градусов.

Снег с дождем 1 декабря ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. На остальной территории будет без осадков.

Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."

Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".