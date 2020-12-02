Под Днепром в селе Ивановка осуществлялась незаконная добыча песка, которая вызвала экологическую катастрофу.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
Сообщается, что Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск Госэкоинспекции о закрытии производства ФЛП Маляр Анатолий Владимирович, который осуществлял незаконную добычу песка на территории села Ивановка под Днепром.
Глава ДЭИ Андрей Малеванный рассказал о деталях нарушения, которое осуществлялось ФОПом.
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"Речь идет о незаконной добыче предпринимателем песка без необходимого разрешения да еще и на землях сельскохозяйственного назначения, что привело к разорению земель и ухудшению состояния почв на территории населенного пункта", - рассказал Андрей Малеванный.
Решение о прекращении деятельности нарушителем пока еще не вступило в силу. Потому, что возможна подача апелляции от ФОПа.
"Это судебное решение еще не вступило в силу, ведь возможна подача апелляции от ФОПа. В этом случае Госэкоинспекция также будет защищать свои интересы в суде, требуя для нарушителя справедливого наказания", - отметил Андрей Малеванный.
Чиновник подчеркнул, что ДЭИ будет настаивать на прекращении предоставления в аренду указанных земельных участков для ФЛП Маляр органами местного самоуправления.