В украинских медучреждениях не хватает врачей и медсестер, их смены порой длятся по несколько дней

Так, в Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом.

Чтобы хоть как-то спасти положение, в регионе готовятся закрывать детские и гинекологические отделения, и открывать на их базе места для пациентов с коронавирусом. Ситуация там ухудшается с каждым днем, передает Обозреватель.

В Николаевской области есть больницы, заполненные COVID-пациентами на 100%. Так, например, в больнице Южноукраинска заняты все 64 койки.

Сейчас главная проблема в этой больнице – нехватка медперсонала. Если раньше выкручивались за счет частных семейных врачей, которые подрабатывали в медучреждении, то теперь из-за наплыва больных они не могут тут работать.

Сложная ситуация и в больнице Баштанского района. Здесь из 25 коек, выделенных под коронавирус, на сегодня заняты все.

"У нас также, как и везде, не хватает анестезиологов, нет инфекциониста, вместо него работает терапевт. Многие медики болеют", – отметили в медучреждении.

В Николаевской областной администрации сообщили, что в целом ситуация на Николаевщине с обеспечением кислородом не очень радужная. Всего лишь треть коек тут имеет доступ к такому важному газу.



"Врачи и медсестры просто выгорают на работе. Смена длится 2-3 дня. Они спят порой на полу. Очень много тяжелых пациентов, которые боятся умереть. Им нужен не только кислород, с ними нужно сидеть, уговаривать не стаскивать маску, чтобы не задохнуться. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать. Это невыносимо", – жалуется медсестра реанимационного отделения одной из районных больниц.

Одна из бывших пациенток COVID-больницы Николаева рассказала, что многие больные не понимают, что персонала не хватает и они кричат, у них истерика, им плохо, а кислорода на всех нет. А если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило.

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