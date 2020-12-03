Пока неизвестно, как вакцина влияет на детей...

Врач рассказала о вакцине от коронавируса в Украине и назвала сроки, когда она появится в нашей стране

Украинцы замерли в ожидании вакцины от коронавируса, которая будет помогать защититься от инфекции, но не всем стоит рассчитывать на прививку в 2021 году.

Об этом сообщила врач-иммунолог Алла Волоха изданию "Голос".

Она пояснила, что пока неизвестно, сколько в Украину поступит доз вакцин и когда это точно произойдет. Но известно, что вакцина будет поступать в страну частями, а прививать ею будут лишь отдельных украинцев.

"В первую очередь, от коронавируса привьют группы риска, медработников, учителей. Потом остальное население. Все будет зависеть от того, когда и в каком количестве вакцины поступят в Украину. Для того чтобы выработался популяционный иммунитет, нужно привить 60-70% населения", - сообщила Волоха.

По словам медика, вакцина еще плохо изучена. К тому же пока неизвестно, как она влияет на детей. Поэтому детей пока прививать не будут, ведь неизвестно, как прививка на них повлияет.

"Этот процесс может растянуться, прогнозировать что-либо очень сложно. Думаю, до конца 2021 года все население Украины привить не успеют", - озвучила врач свои прогнозы.

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