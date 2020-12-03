Руководство Днепропетровской ОГА отдало тендер на ремонт больницы №17 в Кривом Роге компании, которую обвиняют в присвоении бюджетных средств и сговоре с чиновниками-коррупционерами, сообщает «Информатор. Деньги».

По информации издания, больницу в родном городе Президента будет ремонтировать компания «БК БУДСИСТЕМА». В предыдущий розыгрыш этого тендера вынужден был вмешаться Антимонопольный комитет – компания с более выгодным планом ремонта была проигнорирована руководством ОГА, и подряд получила фирма «Норма». Усилиями правоохранителей тендер был отменен и организован заново. В этот раз подряд на 22 млн. 656 тыс. грн получила «БК БУДСИСТЕМА».

Как отмечают журналисты, в «БК БУДСИСТЕМА» получают зарплату несколько чиновников отдела капстроительства ОГА. «Доход супруга, Алексея Галича, правда, без указания размера самой зарплаты, указала в данных об имуществе и доходах начальница сметно-аналитического отдела управления строительства департамента капстроительства Днепропетровской ОГА Юлия Галич. Зарплату в фирме супруг чиновницы получал и в 2018 году, и в 2017 году», - пишет СМИ.

В «активе» компании также несколько судебных тяжб, связанных со строительством домов в Рубежном Луганской области: «Известно, что компания имеет задолженности перед Департаментом строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства Луганской ОГА по договору строительного генподряда на сумму свыше 5 млн. грн. и подозревается в сговоре со служебными лицами Управления капитального строительства Луганской облгосадминистрации. Луганские чиновники и днепровские строители завышали стоимость материалов, используемых при проведении работ, чем нанесли ущерб в особо крупном размере на сумму 786 тыс. 622 грн», - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник с помощью гражданской жены скрывает бизнес в Украине и Словакии.