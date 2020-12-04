Политический видеоблогер Сергей Корнак пообщался с депутатом Верховной Рады Александром Качурой, рассказал о своих впечатлениях от разговора и привёл в видеоролике краткое интервью с политиком.
«Я на самом деле удивлен. Очень толковый молодой человек, и помыслы у него хорошие. Сейчас они подали законопроект, который прошел первое чтение, о сокращении количества депутатов до 300 человек. И он инициатор, он это все ведет» - делится своим мнением блогер.
Он напомнил, что сейчас в Украине существуют 17 министерств и сотни тысяч чиновников. Александр Качура безоговорочно поддерживает идею сокращения государственного аппарата.
«У нас осталась постсоветская модель управления и раздутый аппарат. Управленческая составляющая в каждом министерстве не должна превышать 5-10 процентов. Это должны быть начальники департаментов и управлений», - говорит политик.
На практике же выходит так, что на одного сотрудника приходится до четырёх начальников: начальник управления, департамента, контроля и так далее.
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Нардеп также считает, что наиболее разумным было решение начать сокращение именно с парламента: вместо 450 депутатов оставить лишь 300.
На вопрос Корнака, поддержит ли такое решение Верховная Рада, учитывая, что 150 людям придется сказать «прощайте», политик заметил: для реализации законопроекта достаточно 300 голосов. К счастью, первое чтение уже пройдено.
«Тут надо изучать историю. Если бюрократический аппарат исполнительной власти сложился исторически, то парламент был собран очень хаотично. В УССР было 650 депутатов, занимавших даже балкон. Потом приняли решение, что их будет 450. Почему именно столько? А просто именно столько кресел и стояло в зале», - рассказывает нардеп.
Также Александр Качура поддерживает идею развития цифрового документооборота. По его словам, это приведет к сокращению надобности в чиновниках, освобождению крупных площадей и упрощению работы с бумагами.
Идею реформирования государственного аппарата Корнак ранее обсуждал и с другими народными депутатами, в частности, с Ильёй Кивой.
Также он высказывался за сокращение налогового давления на малый бизнес.