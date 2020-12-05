Погода в Украине 5 декабря разорвет регионы пополам, пока одних будут накрывать «весенние» плюсы, остальных скуют морозы

Таким является прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.

На западе сегодня будут лишь локальные ночные заморозки. Синоптики говорят про дневные 5-12 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает до 0-5 со знаком «плюс». Лишь в Черновицкой области ожидаются местами -1 мороза. Дождей не предвидится.

Прохладнее сегодня будет на севере Украины, где столбик термометра прогреется до 0-4 тепла. Ночью же похолодает до +2-3 градусов по Цельсию. На небе будут тучи, хотя на дожди рассчитывать не стоит.

Облачно и без осадков будет в центральных областях. Столбик термометра прогреется до 2-5 градусов со знаком «плюс». После захода синоптики прогнозируют от +2 до -1 градуса по Цельсию.

На юге Украины сегодня будет немного теплее – от 3 до 7 по Цельсию. После обеда начнет холодать: показатель будет в районе -1+4 градусов.

Жителей восточных регионов сегодня зима «побалует» невероятными ночными морозами: от –3 до -6 по Цельсию. Днем на тепло рассчитывать также не стоит, ведь показатель будет в районе 0-2 тепла.

В Киеве и пригородных населенных пунктах декабрь сегодня разойдется: днем воздух прогреется до 0-3. А ночью воздух остынет до 0-3 со знаком «минус». Однако на дожди рассчитывать не стоит.

Напомним, декабрь удивит перепадом температуры, погода резко изменится.

Как сообщала Politeka, антициклон со снегом и морозами прорвался в Украину, по каким областям ударит непогода.

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