4 декабря 2020 года в онлайн формате состоялся Объединяющий форум Молодежного движения ДТЭК. В нем приняли участие представители Молодежного движения предприятий ДТЭК из 33-х городов Украины. В ходе открытия форума Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко выразил уверенность, что Молодежное движение должно стать драйвером тех перемен и трансформации, которые уже начались и активно происходят в компании.



«Сегодня в ДТЭК работает около 10 тысяч молодых людей. Мы поддерживаем талантливую и инициативную молодежь. Это наше будущее. И крайне важно, чтобы Молодежное движение было тем драйвером хороших перемен в ДТЭК, которые уже начались и которые уже происходят», - сказал М. Тимченко.



Он подчеркнул, что сегодня ДТЭК проходит масштабную трансформацию. «Мы меняемся, мы строим будущее нашей отрасли и страны. И это будущее строите вы – новое поколение со своими требованиями, запросами, энергией. ДТЭК всегда должен оставаться молодой компанией, и она всегда будет успешной, если ее дух молодой», - подчеркнул Генеральный директор ДТЭК.



Говоря об Объединяющем форуме, М. Тимченко подчеркнул, что инициатива создания Молодежного движения предложенная ДТЭК Энерго была настолько правильным и успешным решением, что молодежь других компании ДТЭК решила также присоединиться к этому движению.



В свою очередь, Генеральный директор ДТЭК Энерго и идейный вдохновитель создания Молодежного движения Дмитрий Сахарук выразил уверенность, что молодые ребята из других бизнесов внесут огромный вклад в развитие и масштабирование Молодежного движения ДТЭК.



«Молодость – это свобода мыслей, это инициативность и смелость. Нужно быть авантюристом в хорошем смысле этого слова, всегда предлагать что-то новое, и самое важное - не ждать пока кто-то тебе разрешит что-то делать. То огромное количество мероприятий Молодежного движения, которые состоялись за два года, - свидетельство того, что ребята не боялись многое предлагать и, самое важное, не побоялись многое сделать. Это убедительное подтверждение одной простой истины - никто кроме нас не сделает то, что мы хотим», - сказал Д. Сахарук.



Справка: Молодежное движение ДТЭК было основано в 2018 году в ДТЭК Энерго. В 2020 году к Молодежному движению присоединились ДТЭК Сети, ДТЭК Нефтегаз и другие бизнесы компании. Число участников Молодежного движения насчитывает более 800 человек. Ежегодно проводится более 400 мероприятий в городах присутствия. Главное в работе Молодежного движения – все направления, функции и проекты предложены, разработаны и внедрены самой молодежью.