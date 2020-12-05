В Украине могут еще неоднократно вводить тотальный локдаун из-за эпидемии китайского вируса

Как пишет Politeka.net, медики опасаются, что инфекция будет свирепствовать всю зиму и не даст украинцам покоя весной. Неутешительным прогнозом с "Обозревателем" поделился врач-инфекционист Владимир Курпита, который не исключает необходимость ужесточить карантин.

"К сожалению, одного раза не будет достаточно. По всем прогнозам, вирус будет с нами на протяжении всего зимнего сезона", - подчеркнул медицинский эксперт. - "Поэтому ослабление или усиление ограничительных мер может происходить и в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте".

Владимир Курпита предполагает, что самый строгий локдаун придется вводить в конце зимы, ведь по статистике большие всплески заболеваемости приходятся на вторую половину февраля - начало марта.

"Я думаю, это как раз тот период, когда стоит вновь рассматривать усиление ограничительных мер. Возможно, не на национальном, а на региональном уровне", - отметил инфекционист.

Ранее в Минздраве заявили, что не видят повода вводить локдаун до конца декабря - медицинская система должна справиться с прогнозируемой нагрузкой. Пока в Украине фиксируют стабильное увеличение количества заболевших, однако без резких скачков. Ведомство предлагает ужесточить карантин только с января 2021 года.

Тем временем в правительстве рассматривают два варианта, которые возможны зимой. Первый и оптимистический: если количество заболевших начнет снижаться, не нужно будет и вводить ограничения; второй и нежелательный: если эпидемическая ситуация ухудшится - придется вводить жесткие ограничения.

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