В Украине массово происходит русификация молодежи

Такое мнение озвучила писательница Лариса Ницой в статье опубликованной на сайте "Главред".



По ее словам, молодые люди в Украине предпочитают пользовать российскими соцсетями и слушать русскую музыку несмотря на принятие закона об украинском языке.



Ницой отметила, что в один момент отказалась слушать русскоязычных исполнителей, и впоследствии ей было трудно привыкнуть к украинским авторам.

"Я раньше тоже слушала Киркорова, Газманова, но потом сознательно перешла на украинский язык, задолго до квот и войны, и все равно не воспринимала украинских песен еще некоторое время", - поделилась писательница.

Пол ее мнению, украинцы отдают предпочтения российским артистам из-за провальной гуманитарной политики в стране и это нужно исправлять и популяризировать украинскую музыку

"Это нужно начать делать еще вчера и не останавливаться. То есть то, что у нас висят таблички на улицах на украинском еще ничего не значит — молодежь выбирает ту музыку, которая царит в их среде. И она, к сожалению, русская", - подытожила писательница.

Ранее Лариса Ницой возмутилась тем фактом, что на украинских блокпостах бойцы ВСУ разговаривают на русском языке.

"Какого черта на украинских блокпостах делают московиты? Почему я слышу это "Здраствуйте" вместо украинского доброго милого "Добрый день", "добрый вечер"". Ну вот что это за хрень такая?", - высказалась писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании битвы на Донбассе.