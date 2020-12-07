Время идёт вперёд, а мы стоим на месте...

Проводникам поездов "Укрзализныци" иногда приходится самостоятельно заготавливать дрова для отопления вагонов

Так, в сети появилось видео, как проводник "Укрзализницы" во время стоянки поезда вышел на перрон с топором, чтобы нарубить дров.

Соответствующие кадры опубликовал в Facebook пользователь под ником Леха Херсон (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На соответствующих кадрах можно увидеть, как сотрудник поездной бригады рубит дрова прямо у вагона на перроне станции. Нарубленные дрова он заносит в вагон.

"Вот он 21 век в Украине. Не нарубишь - не поедешь. Но при этом министр Укрзализницы получает миллионный доход", - подписал видео автор публикации. Кроме того, автор видео уточнил в комментариях, что оно было снято в Одессе.

Пользователи сети не оставили увиденное без внимания и начали возмущаться из-за увиденного.

"Да, круто... Время идёт вперёд, а мы стоим на месте, всё потому что те, кто правит страной, не ездит этим транспортом", "Так вагоны перекрасят и будет нам счастье...", "Смешно. Прогресс", "При этом министр Укрзализницы получает миллионный доход ", "Процесс реструктуризации "Укрзализныци"".

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