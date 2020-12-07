7 декабря чтят память великомученицы Екатерины

Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой Екатерине.

А вот парням в этот день нужно поститься и искренне молиться, чтобы Бог дал им трудолюбивую и не ленивую жену.

Что нельзя делать 7 декабря

Прежде всего, вам нужно избегать дальних путешествий - постарайтесь отложить поездку на другой день.

Ссоры и в этот день до добра не доведут, поэтому постарайтесь быть более дружелюбными и избегайте конфликтов.

Не желательно танцевать и устраивать шумные вечеринки, а на праздничном столе стоит воздержаться от блюд с мяса и молочных продуктов.

Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.

Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды.

В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы "жизнь не задымилась".

Ранее мы сообщали, что в канун одного из зимних праздников на Землю обрушится мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие многих людей.

Один из самых сильных ударов из космоса в этом году ожидается в день Святого Николая.

Эксперты предупреждают, что магнитные колебания будут достаточно сильными для того, чтобы их влияние ощутили даже люди, не склонные к метеочувствительности.



