7 декабря чтят память великомученицы Екатерины
Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.
В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой Екатерине.
А вот парням в этот день нужно поститься и искренне молиться, чтобы Бог дал им трудолюбивую и не ленивую жену.
Что нельзя делать 7 декабря
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- Прежде всего, вам нужно избегать дальних путешествий - постарайтесь отложить поездку на другой день.
- Ссоры и в этот день до добра не доведут, поэтому постарайтесь быть более дружелюбными и избегайте конфликтов.
- Не желательно танцевать и устраивать шумные вечеринки, а на праздничном столе стоит воздержаться от блюд с мяса и молочных продуктов.
- Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.
- Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды.
- В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы "жизнь не задымилась".
Ранее мы сообщали, что в канун одного из зимних праздников на Землю обрушится мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие многих людей.
Один из самых сильных ударов из космоса в этом году ожидается в день Святого Николая.
Эксперты предупреждают, что магнитные колебания будут достаточно сильными для того, чтобы их влияние ощутили даже люди, не склонные к метеочувствительности.
Напомним, магнитные бури нанесут удар по украинцам в декабре: самые опасные даты и что нельзя делать.
Как сообщала Politeka, затяжная магнитная буря будет мучить украинцев целую неделю: даты самых сильных ударов.
Также Politeka писала, что мощная магнитная буря затянется аж на неделю, озвучены опасные даты: что грозит украинцам.