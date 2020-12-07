Innovation DTEK подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, который предусматривает сбор инновационных решений среди студентов Вузов, а также сотрудничество направленную на развитие инновационной деятельности, инновационной инфраструктуры и инновационной экосистемы в Украине. Соответствующий документ подписали директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе и первый заместитель министра образования и науки Украины Николая Кизим.



"С сегодняшнего дня мы будем сотрудничать с Министерством образования и науки Украины. Коллеги из министерства распространят инновационные запросы ДТЭК по всем учебным заведениям. Это позволит студентам работать над реальными бизнес-кейсами и даст возможность пилотировать идею в реальных условиях, если она нам подойдет. С другой стороны, ДТЭК получит возможность сотрудничать с лучшими молодыми талантами Украины», - сказал Э. Вольпе.



Он напомнил, что летом этого года ДТЭК запустил платформу по сбору инновационных идей openinnovation.dtek.com, на которой опубликован запросы ДТЭК. С ее помощью компания ищет инновационные идеи направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.



Э. Вольпе отметил, что в Украине много талантливой молодежи в огромным потенциалом, которая может предложить прорывные идеи и технологии, поэтому ДТЭК рад активно с ней сотрудничать, делиться опытом и экспертизой. «Если ДТЭК заинтересуется идеей или технологией, то компания готова дорабатывать ее вместе с автором, делиться своей экспертизой и запустить пилот в условиях работы реального бизнеса», - подчеркнул директор по инновациям ДТЭК.



"Мы уверены, что сотрудничество с университетами и образовательными платформами является одним из ключевых инструментов поиска инновационных решений. Большая благодарность Министерству образования и науки Украины за поддержку», - отметил директор по инновациям ДТЭК.



По словам первого заместителя министра образования и науки Украины Николая Кизима, привлечение студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений к поиску и реализации инновационных идей и технологий при решении вопросов уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств – один из важных путей улучшения экономики страны. «Мы открываем новые возможности для молодых ученых путем введения взаимодействия с экспертами от бизнеса», – отметил он.



Меморандум также предусматривает проведение образовательных мероприятий для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей учреждений высшего образования, оказание консультативной помощи по вопросам, имеющим общий интерес, обмен опытом сотрудничества со студентами, стартап-командами, экспертами от бизнеса.



Innovation DTEK будет собирать инновационные решения среди студентов - подписан меморандум с Минобразования



Innovation DTEK подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, который предусматривается сбор инновационных решений среди студентов ВУЗов, а также сотрудничество, направленное на развитие инновационной деятельности, инновационной инфраструктуры и инновационной экосистемы в Украине. Соответствующий документ подписали директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе и Первый заместитель Министра образования и науки Украины Николай Кизим.



"С сегодняшнего дня мы будем сотрудничать с Министерством образования и науки Украины. Коллеги из министерства распространят инновационные запросы ДТЭК по всем учебным заведениям. Это позволит студентам работать над реальными бизнес-кейсами и даст возможность пилотировать идею в реальных условиях, если она нам подойдет. С другой стороны, ДТЭК получит возможность сотрудничать с лучшими молодыми талантами Украины», - сказал Э.Вольпе.



Он напомнил, что летом этого года ДТЭК запустил платформу по сбору инновационных идей openinnovation.dtek.com, на которой опубликовано запросы ДТЭК. С ее помощью компания ищет инновационные идеи направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

Вольпе отметил, что в Украине много талантливой молодежи с огромным потенциалом, которая может предложить прорывные идеи и технологии, поэтому ДТЭК советов активно с ней сотрудничать, делиться опытом и экспертизой. «Если ДТЭК заинтересуется идеей или технологией, то компания готова дорабатывать ее совместно с автором, делиться своей экспертизой и запустит пилот в условиях работы реального бизнеса», - отметил директор по инновациям ДТЭК.



«Мы уверены, что сотрудничество с университетами и образовательными платформами является одним из ключевых инструментов поиска инновационных решений. Большое спасибо Министерству образования и науки Украины за поддержку», - отметил директор по инновациям ДТЭК.



По словам первого заместителя Министра образования и науки Украины Николая Кизима, привлечение студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведен к поиску и реализации инновационных идей и технологий при решении вопросов безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств - один из важных путей улучшения экономики страны. «Мы открываем новые возможности для молодых ученых путем введения взаимодействия с экспертами от бизнеса», - отметил он.



Меморандум также предусматривается проведение образовательных мероприятий для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведен, оказание консультативной помощи по вопросам, которые имеют общий интерес, обмен опытом сотрудничества со студентами, стартап-командами, экспертами от бизнеса.