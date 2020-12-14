В течение 11 месяцев 2020 года Государственная экологическая инспекция зафиксировала 2300 нарушений в лесах

В общем за несоблюдение природоохранного законодательства в части охраны лесов на нарушителей наложено более 889 тысяч гривен штрафов.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, пише Знай.

"Ежемесячно ДЭИ фиксирует в среднем 200 фактов нарушений именно в лесах. Чаще всего это-рубки при отсутствии лесорубного билета, повреждение деревьев при разработке лесосек, отсутствие оценки воздействия на окружающую среду при санитарной вырубке», - пояснил глава ДЭИ Андрей Малеванный.

Он отметил, что масштабная вырубка и другие нарушения в лесах приводят к таким природным бедствиям, как наводнения, обезвоживание почв и увеличение выбросов СО2 в воздух. Поэтому сейчас необходимы активные действия со стороны государства.

«Крайне важно проводить активную политику для защиты ценных лесных ресурсов Украины. Первый шаг уже сделан: Кабинет Министров Украины принял постановление, которое запрещает проведение любых сплошных рубок леса в украинских Карпатах. Это позволит усовершенствовать меры по охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона», - отметил Андрей Малеваный.

Глава ДЭИ также отметил повышение штрафов и убытков за вырубку и повреждение леса.

«Далее необходимо повышать штрафы за нарушения в лесах (сегодня это 510-1020 гривен) и менять устаревшую методику начисления убытков (сейчас нарушитель платит 42 гривны за дерево диаметром до 10 сантиметров). Ведь именно низкие штрафы и убытки делают дело теневой заготовки леса таким выгодным. Зато их повышение создаст неприглядные условия для браконьерства и позволит свести вырубки на нет», - добавил Андрей Малеванный.