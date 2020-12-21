Госэкоинспекция рассчитала более 8 миллионов гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства в период с 11 по 17 декабря.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает "Знай"

"Терорганы ГЭИ по всей Украине провели 534 проверки, составив 548 протоколов об административных правонарушениях.

Наибольший вред природной среде нанесли факты незаконных вырубок и засорения земель», - детализировал председатель ГЭИ Андрей Малеванный.

В частности, Госэкоинспекция выявила 2 случая засорения земельных участков на территории Столичного округа.

«Так, в Столичном округе за несанкционированное размещение бытового мусора предъявлена претензия ООО «Джи Ви Эйдж» на сумму 3,7 миллиона гривен. Еще один случай засорения вызван деятельностью ГП "Спортивно-лечебный восстановительный центр" ИЭЗ им. Е. А. Патона НАН Украины " в Киеве. ГЭИ предъявила госпредприятию претензию на сумму 2,5 миллиона гривен», - отметил Андрей Малеванный.

Также, по словам чиновника, значительный ущерб нанесен Старосамборским ГЛГП ОКС ЛГП «Галсильлис», который осуществил вырубку деревьев на сумму почти 937 тысяч гривен.

"В случае неуплаты убытков упомянутыми субъектами хозяйствования ДЭИ будет взыскивать средства в судебном порядке", - подчеркнул Андрей Малеванный.