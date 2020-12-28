ХI конкурс корпоративной социальной ответственности CSR Ukraine назвал лучшие проекты в Украине. Среди них – Молодежное движение ДТЭК. Кейсы были награждены в соответствии с Целями устойчивого развития Глобального договора ООН.
Оглашение победителей состоялось во время онлайн-конференции «Бизнес, который меняет страну».
Молодежное движение ДТЭК было основано в 2018 году в ДТЭК Энерго. Сегодня в нем участвует более 1000 человек с 35 предприятий различных бизнесов ДТЭК. Кейс победил по Цели устойчивого развития №8 «Достойная работа и экономический рост».
«Быть участником Молодежного движения ДТЭК значит быть в кругу единомышленников и профессионалов, объединенных одной целью и мечтой; иметь возможность воплощать идеи, которые меняют компанию, где ты работаешь, свой город, свою страну к лучшему; реализовывать таланты и лидерские качества, учиться новому и развиваться профессионально», – говорит Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.
Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?"
Кароль сразила наповал двумя новыми образами, поклонники в замешательстве: "Вот как выбрать?"
Сумская и Билык зажгли в прямом эфире, напугав украинцев: "Просто капец, лучше бы дома сидела"
Жена Олега Винника вышла из тени мужа и свела с ума точеной фигурой в латексе: "Цветок Таюне"
Главная награда конкурса в номинации «Бизнес, который меняет страну» стала коллективной и присуждена всем компаниям-участникам CSR Ukraine 2020. Таким образом подчеркивается необходимость в консолидации бизнесов для совместных действий для развития страны.