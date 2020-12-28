Каждый год перед новогодними праздниками активизируются всевозможные шоу, акции и другие события, имеющие целью привлечь наше внимание. Они - как своеобразный атрибут предновогоднего фона. И воспринимаются большей частью тоже как фон, на который иногда не хватает времени обратить внимание. Больше нас интересует покупка подарков или новогодних вкусняшек.

Но в Киеве конец этого года, и так достаточно необычного, здесь также удивил многих. То, что гости и жители города начиная с сегодня стали замечать на улицах столицы, озадачило, наверное, всех, кто смог это увидеть.

По центральным улицам города начал курсировать необычный грузовик. Необычный настолько, что многие восклицает: «Круто!», глядя ему вслед. И действительно, есть от чего удивиться и остаться с вопросом: «Так, а что это было?»

Мы расскажем, что удалось увидеть и нам.

Кузов у ​​этой машины - стеклянный, а за стеклом размещены не рекламные атрибуты какого-то бренда и не информация о скидках. Там... просто голограмма. То есть нет, не просто голограмма - скорее, это похоже на чудо, которое создано с помощью современных инновационных технологий и способно вызывать восхищение и удивление. Мерцающее голографическое изображение как будто превращает виртуальный мир в реальный. К тому же, если вы увидите его вечером или ночью, то будьте уверены - эффект от этой инсталляции станет для вас просто невероятным!

Но поражает голограмма не только своей яркой и фантастической необычностью. Изображение за стеклом озадачивает и вызывает удивление, а у некоторых и улыбку. Потому что это не просто голограмма, а голограмма-загадка.

За стеклом мы видим огромную игровую слот-машину (или игровой автомат, как их еще называют). Но на ее барабанчиках изображены не привычные лимончики или вишенки, а представьте себе - куриная ножка, канапе с икрой и шампанское! То, что мы скорее привыкли видеть на праздничном столе при праздновании Нового года, но никак не в игровом автомате. Загадочности голограмме добавляет и слоган, который находится под слот-машиной: "ПРАЗДНУЙ ПАБАГАТОМУ". Согласитесь - и удивляет, и озадачивает, и способно вызвать улыбку одновременно. Да еще и надолго остается в памяти - слишком уж необычно.

Среди тех, кто увидел эту яркую технологичную инсталляцию, уже ходят различные догадки. Люди пытаются угадать, что же это значит и кто может таким необычным образом пытаться привлечь к себе внимание. И чаще звучит мнение, что, вероятно, таким нетипичным способом кто-то из рекламодателей решил поздравить простых украинцев с праздниками и пожелать им встретить Новый год в достатке. Вероятно, так и есть. Единственное, что нам удалось узнать - такой машины в Европе еще не было, впервые она была замечена в Южной Корее. Поэтому у нас это - второй раз в мире.

И все-таки, кто же это? Мы надеемся, что загадка будет решена, а инкогнито раскрыто. А пока мы всего не знаем, при случае предлагаем и вам полюбоваться яркой инсталляцией. Уверены - запомнится она надолго, оставит предвкушение праздника и приятные воспоминания.