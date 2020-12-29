ДТЭК и ФК «Шахтер» подвели итоги сезона 2020 года «Давай, играй!», уникального проекта национального уровня, благодаря которому дети могут бесплатно заниматься футболом

Компания ДТЭК совместно с Shakhtar Social, при поддержке UEFA Foundation for Children, других украинских компаний и местных громад развивает всеукраинский футбольный проект «Давай, играй!», цель которого - популяризация принципов здорового образа жизни, развитие физической культуры и непрофессионального спорта среди детей и молодежи.

Спортивный проект «Давай, играй!» начинался как локальная инициатива, а сегодня уже в 36 населенных пунктах Украины, на 66 современных футбольных полях, 5000 детей бесплатно играют в футбол.

«ДТЭК на протяжении всей своей 15 летней истории помогает регионам, в которых находятся предприятия компании, реализуя множество социальных и гуманитарных проектов. И одним из самых важных проектов стал «Давай, играй!», благодаря которому мы, совместно с ФК «Шахтер», привели более 5 тысяч детей на открытые футбольные площадки «Давай, играй!» в 36 городах Украины» - прокомментировал Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК:

«Более двух лет назад ФК «Шахтер» и компания ДТЭК начали сотрудничество в сфере массового детского футбола. Как результат, были открыты футбольные площадки по всей стране, но самое главное то, что мы разделяем единые ценности в развитии детского футбола» - сообщил Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер».



Видео с итогами проекта «Давай, играй!» в 2020 году: