Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook

Далее приводим слова автора без комментариев

Об этом пишет znaj.ua.

Вот до сих пор я сожалею, что не смог в свое время убедить депутатов принять мой законопроект о запрете использовать изображения детей в политической рекламе.

Ибо пусть бросит в меня камень тот, кто не верит, что новогодние поздравления президентов в последние годы стали формой политической рекламы власть имущих?!

Поэтому просьба у меня к власти и оппозиции проста и подтверждена мировым опытом:

Не трогайте детей в своей борьбе за власть и рейтинги!

Теперь относительно одного из достижений власти Зеленского, о котором сказано в новогоднем поздравлении: «Но подарил нам почти 300 тысяч новых граждан - мальчиков и девочек, родившихся в Украине в этом году».

На самом деле мы, простые граждане, еще не знаем цифр рождаемости и смертности и соответственно естественного прироста населения за 2020 год. Государственная служба статистики Украины подсчитает и обнародует эти данные лишь через несколько месяцев. Но могу спрогнозировать, что будут они нерадостными. Потому что статистика 2019 года, которая уже обнародована является одной из самых печальных за период современной независимости.

Так, в 2019 году родилось - 308 тысяч 817 детей, но умерло - 581 тысяч 114 человек. Таким образом, число так называемого естественного прироста: - 272 тысячи 297 человек. Это худший показатель за последние годы.

Для примера, в 2018 году отрицательный естественный прирост составил - 251.791; в 2017 - 210. 136; в 2016 - 186. 592; в 2015 - 183.012; в 2014 - 166. 774!

За 2020 год, к сожалению, показатели будут трагичнее. Скорее всего население Украины сократится более чем на 300 тысяч человек.

Именно поэтому, еще один совет властям:

правдивая и полная статистика-это дело очень важное и оно подсказывает единственно правильную стратегию власти-человекоцентризм, то есть борьбу за качество жизни человека и соответственно за уменьшение смертности, а следовательно и за увеличение продолжительности жизни!