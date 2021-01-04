"Китайский" вирус может проявляться не только обычными симптомами

Важной информацией поделился руководитель первой городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Василик в комментарии "Укринформу".



По его словам, вирус поражает не только легкие, но также мозг и сердце, а среди симптомов может быть не только потеря обоняния.

"Это тоже могут быть банальные проявления COVID-19. Как и бессонница, и повышенная потливость, и сильное раздражение... Микропоражение сосудов, которое вызывает коронавирус, может быть не только в легких, но и в головном мозге, в области сердца, кишечника", - пояснил врач.



Василик отметил, что многие с данными симптомами даже не обращали за медицинской помощью.

"У кого-то давление подскочило, в других - болят ноги, могут быть поносы. Когда человек сдает ПЦР-диагностику и окажется, что она положительная, тогда мы расцениваем эти симптомы как инфицирование. Впрочем, в начале эпидемии, много людей с такими симптомами даже не обращались к врачу", - заявил врач.

Ранее мы сообщали, что девочка чуть не умерла после того, как ее мама подумала, что ветряная оспа оказалась ужасной реакцией на коронавирус.

Так, у 6-летней Милли Денверс было несколько прыщиков, она выглядела бледной, рвота и жжение начались при температуре 39,9 градуса - и всю ночь она плакала от боли. Симптомы были похожи на ветрянку.





Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.