Украинцы путем голосования в сети выбрали историю современного героя, которая их поразила в ушедшем году
Так, украинцы вспомнили, как в селе Угринов Подгаецкого района Тернопольской области год назад в клубе возник пожар и прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Все они оказались на больничных койках со страшными ожогами.
16-летний Сергей Гловицкий был в это время в клубе, но увидел, что там еще кто-то остался. Тогда он принял решение вернуться и спасти товарища, сообщает ТСН.
Как оказалось, в клубе взорвался газ, которого там быть не должно было. Все парни оказались в реанимации в очень тяжелом состоянии. Среди них был и спасенный Сергеем товарищ.
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"Я забежал назад в клуб, а там лежал это парень. Я взял его за капюшон и потянул за собой", - вспоминает события того дня Сергей.
Мама выжившего подростка вспоминает, что первыми словами сына была просьба позвать своего спасителя, который впечатлил своей силой духа.
"Он просил, чтобы я его поблагодарила, а также сказала спасибо его матери, которая воспитала настоящего героя. Он помог детям", - вспоминает мать спасенного подростка.
Сам Сергей не рассказывал никому о своем поступке. Возможно, никто об этом никогда бы и не узнал, но спасенный мальчик рассказал, кто подарил ему жизнь.
Напомним, врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк спасал жизнь на востоке Украины.
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