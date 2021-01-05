Украинцы путем голосования в сети выбрали историю современного героя, которая их поразила в ушедшем году

Так, украинцы вспомнили, как в селе Угринов Подгаецкого района Тернопольской области год назад в клубе возник пожар и прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Все они оказались на больничных койках со страшными ожогами.

16-летний Сергей Гловицкий был в это время в клубе, но увидел, что там еще кто-то остался. Тогда он принял решение вернуться и спасти товарища, сообщает ТСН.

Как оказалось, в клубе взорвался газ, которого там быть не должно было. Все парни оказались в реанимации в очень тяжелом состоянии. Среди них был и спасенный Сергеем товарищ.

"Я забежал назад в клуб, а там лежал это парень. Я взял его за капюшон и потянул за собой", - вспоминает события того дня Сергей.

Мама выжившего подростка вспоминает, что первыми словами сына была просьба позвать своего спасителя, который впечатлил своей силой духа.

"Он просил, чтобы я его поблагодарила, а также сказала спасибо его матери, которая воспитала настоящего героя. Он помог детям", - вспоминает мать спасенного подростка.

Сам Сергей не рассказывал никому о своем поступке. Возможно, никто об этом никогда бы и не узнал, но спасенный мальчик рассказал, кто подарил ему жизнь.

Напомним, врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк спасал жизнь на востоке Украины.

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