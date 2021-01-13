Бросили в реку и больше о нем не вспоминали

В Венгрии местные жители обнаружили бутылку с письмом 15-летней давности

Письмо 15 лет назад написала украинка вместе с сестрами и бросила в реку Тиса на Закарпатье. Люди не подозревали, что автор письма уже взрослая девушка и начали собирать для нее игрушки и конфеты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Автору письма Софии выполнилось уже 18 лет, она живет возле Львова и учится в Польше на маркетолога и менеджера. Записку в бутылке она вместе с сестрами бросила в реку Тиса в 2005 году.

"Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Ньоня. Мне 3 года, я отдыхаю на Тисе. Кто нашел - присылайте подарки по следующему адресу. Я буду ждать ответа и подарков", - говорится в письме.

Девушка рассказала, что письмо было написано, когда она с семьей ездила отдыхать на Тису. При этом она уже не помнит, как писали это письмо ее сестры, поскольку была маленькой. После того как они засунули его в бутылку и бросили в реку, то больше не вспоминали о нем.

"Это было летом, когда мы ездили отдыхать на Тису, на базу. Даже не помню, как сестры писали, пожалуй, увидели в каком-то фильме, бросили в реку. Письмо на мое имя. Никогда с сестрами не вспоминали об этом. Просто написали, кто найдет письмо - присылайте подарки. Это была шутка, а оказалась такой классной", - рассказывает София.

О том, что бутылку с письмом нашли в Венгрии София узнала от почетного консула Венгрии во Львове, которая к ней приехала.



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