Второй день сильных морозов: едут ли дизельные авто – мнение редакции

Как дела у дизельных авто: проверяла редакция Знай

В среду в Украину пришли морозы, от которых украинцы потихоньку отвыкают. Наш редактор на днях заправился на АЗК WOG дизельным топливом и пока отъездил без каких-либо заминок или заметных изменений, чем в обычный холод. Мы поспрашивали у других сотрудников нашей редакции, кто из них владелец автомобилей с дизельным двигателем и как их машины себя проявляют в -17.

Дизайнер Роман первым попался в офисе. У его соседа автомобиль опель 1998 года, пригнанный из Германии, тогда дизеля были популярны в меру дороговизны топлива, но заводились в мороз с большими проблемами. Сейчас Роман говорит, с нынешним качеством ДТ, проблем нет. «Сосед подкинул в редакцию к 9 утра, прогревали 11 минут и завелась сразу», - удивляется вопросам наш дизайнер.

Фотограф Влад признался, что и у его отца – тоже старое авто. Но проблемы с топливом давно решил по наводке друга. «Папа часто вспоминает, как раньше тяжело было найти хороший дизель. Машина не всегда заводилась, часто выскакивали ремонтные работы. Сплошная головная боль. То ли дело сейчас… Что и говорить, качество топлива на порядок выше. Просто надо знать, где заправляться». У самого Влада – 5-летняя Skoda и также на дизеле. Он – доволен и не видит причин сомневаться в машинах. «ДТ нынче, если брать на топовых АЗК инновационное и не замерзает. Мы ж в 21-м веке», - твердить Влад.

Наш водитель Николай - старожил редакции. «Вожу с начала 2000-х, и до сих пор помню, с каким трудом добывали нормальный дизель. Сейчас движки в машинах гораздо лучше, но если топливо плохое, то и они не выручат в морозы. Если есть возможность выбрать для машины хороший дизель, не надо экономить, себе же дороже будет».

В доказательство своим словам, водитель демонстрирует работу редакционного Пежо. Авто завелось моментально, ровно набрало скорость и на протяжении всей дороги ехало динамично и без каких-либо заминок. Несмотря на довольно низкую температуру, дизель не замерз.