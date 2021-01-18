ГЭИ стала официальным партнером Глобального сотрудничества против засорения морей (Global Partnership on Marine Litter), созданного Программой ООН по окружающей среде, чтобы усилить противодействие засорению Черного и Азовского морей.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

«Благодаря этому партнерству инспекция получит возможность:

Участвовать в эксклюзивных событиях, участниками и спикерами которых являются специалисты ведущих природоохранных организаций мира. Это позволит инициировать внутренние изменения в ГЭИ, чтобы усилить контроль на море;

Сотрудничать с партнерами в поиске решений для противодействия засорению морских акваторий, в частности, законодательных изменений, которые позволят решить проблему;

Присоединиться к разработке цифровой платформы по отслеживанию рисков, которые угрожают морям. Работа над этим проектом планируется уже в феврале этого года», - заявил Андрей Малеванный.

Такое сотрудничество необходимо для получения Украиной опыта ведущих государств мира.

«В результате такого партнерства Украина получит рабочие кейсы ведущих стран мира по противодействию пластиковом засорению, чтобы спасти наши морские акватории от экологической катастрофы. Так, согласно данным проекта EMBLAS Черное море имеет уже почти вдвое больший уровень засорения, чем Средиземное, а около 83% от всего мусора в нем – это пластик», - добавил Андрей Малеваный.