Госэкоинспекция Винницкой области провела проверку предприятия «Барский райагролес» и выявила незаконную вырубку деревьев.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

«Госэкоинспекция Винницкой области в рамках проверки предприятия «Барский райагролес» выявила незаконную рубку полсотни деревьев. За это нарушение инспекторы обсчитали убытки 503 041 гривен», - заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

По его словам, Госэкоинспекция направила в правоохранительные органы материалы для решения вопроса об открытии уголовного производства.

«Напомню, что по итогам 2020 года в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов и растительного мира именно Винницкая область лидирует по количеству рассчитанных убытков. В течение прошлого года вред, нанесенный окружающей среде области в результате нарушений в этой сфере, составил почти 60 миллионов гривен», - добавил Андрей Малеваный.