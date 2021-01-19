16 января в действие вступил закон, переводящий всю сферу обслуживания на украинский язык.

Своё мнение об этом в программе «НеДобрый Вечер» высказывает Игорь Лесев.

«В этом законе нет ничего, что защищает украинский язык или хотя бы часть граждан. Украинский язык и так доминирует во всех сферах. Носитель украинского языка куда ни сунется – везде получит услугу на своем родном языке», - говорит он.

По словам Лесева, штрафовать за то, что парикмахер или продавец говорит на своём родном языке – подобного не было даже в Южно-Африканском Союзе времён политики апартеида. Всё равно что штрафовать человека за его рост или толщину.

Этот закон способен посеять в обществе только одно – ненависть. Ведущий считает примечательным, что разработан и введён он был именно во время президентства Зеленского.

Таким образом, власть подсовывает гражданам пустышку, взамен отнимая действительно важное – образование.

Начиная с этого года, обязательным в Украине становится только девятиклассное образование. А дальше – или ПТУ, или «лицей», а этим словом называют всё, начиная с десятого класса. Вот только такие классы будут только в каждой четвёртой украинской школе.

«Вы знаете, как это называется? Это сегрегация. Все по расовым канонам Третьяковой. Детям некачественных родителей не нужно полное среднее образование, экономическая география зарубежных стран, тригонометрические функции углового аргумента. И уж им точно не нужно давать возможность поступать в вузы. 75 процентов наших детей могут стать успешными кассирами, официантами и гастарбайтерами», - подчёркивает Лесев.

Ранее он рассказывал, что украинцам предложили выбор между покупкой еды и оплатой коммуналки.

Также Лесев высказался по поводу того, как Зеленский сделал Сергея Королёва украинским конструктором.