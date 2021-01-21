Более 100 миллионов гривен убытков за выбросы в воздух загрязняющих веществ без разрешения предъявила Госэкоинспекция Чао «Костопольский завод стеклоизделий», что на Ровенщине.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

«Во время проверки Чао «Костопольский завод стеклоизделий» инспекцией Полесского округа было выявлено, что предприятие в течение 5 месяцев работало при отсутствии разрешений на выбросы в атмосферу. Это является грубым нарушением законов «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей природной среды», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Общая сумма убытков, которую Госэкоинспекция рассчитала и предъявила предприятию, составила 100 миллионов 264 тысяч гривен.

«Отказ предприятия добровольно возмещать эти убытки повлечет за собой обращение Госэкоинспекции в суд», - подчеркнул Андрей Малеваный.