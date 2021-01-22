Госэкоинспекция приглашает представителей СМИ на открытие

27 января в 10:00 в Кривом Роге (по адресу улица Героев АТО, 92) состоится официальное открытие Офиса Центрального аппарата Госэкоинспекции, специализирующаяся на промышленном загрязнении, пишет Znaj.

Офис оборудован лабораторией с современной техникой для контроля качества атмосферного воздуха и водных ресурсов.

Создание Офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге связано с размещением главных промышленных мощностей Украины в Днепропетровской области.

Функционирование нового подразделения позволит усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства в промышленном центре страны.

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