Сегодня активисты Национального Корпуса вместе с представителями других патриотических сил почтили память молодых героев, погибших в бою возле станции Круты, защищая украинскую независимость

Об этом сообщается на официальном портале НацКорпусу.

Легендарный бой под Крутами-это проявление безграничной любви и жертвенности к Украине, проявление украинского добровольческого духа. Он также стал следствием правления в Украине демагогов-социалистов, которые бредили идеями всемирного мира, распустили регулярную армию и оказались не готовыми к защите от агрессии большевистской России.

«В то время как те, кто сидели в теплых кабинетах в Киеве, разводили коррупцию, деградировали, демотивували украинскую армию и пробовали вести переговоры с большевиками, нашлись несколько сотен, которые понимали, что даже в безвыходной ситуации надо бороться. Они сохранили честь. Сохраненная честь-это вещь, которая стоит значительно большего, чем несколько суток, которые они смогли выбить для обороны Киева», – сказал во время своего выступления возле мемориала в Крутах лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

Он добавил, что сейчас страна и армия во многом демотивированы такими же действиями власти.

«Но пока есть те, кто готов променять молодость на вечность – Украина имеет шанс, она будет жить. Поэтому это день памяти и гордости за то, что у нас нашлись такие люди», – подчеркнул лидер Нацкорпуса.

Напомним, что бой у железнодорожной станции Круты состоялся 29 января 1918 года. Около 500 бойцов, среди которых курсанты Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, студенты куреня Сечевых Стрельцов и казаки из «Вольного казачества», противостояли многотысячной армии Муравьева. Молодые крутянцы на несколько дней остановили наступление большевиков на Киев. За это время удалось заключить Брест-Литовский мирный договор, означавший международное признание украинской независимости.