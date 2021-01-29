Обязанность власти – помогать простым людям справляться с проблемами и бедностью, а не толкать к самоубийству, пусть и «легальному».

Об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), комментируя инициированные властью проекты легализации эвтаназии в Украине, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь».

«Первоочередная обязанность власти – облегчить участь простых людей, помочь им справиться с проблемами, вызванными кризисом, а не толкать к самоубийству, пусть и «легальному», - сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что Церковь обеспокоена самой возможностью узаконивания самоубийства в христианской стране.

Митрополит Антоний подчеркнул, что УПЦ не может оставаться в стороне от подобных резонансных законопроектов, поскольку «Церковь – это, прежде всего, общество верующих людей, которые являются полноценными гражданами своего государства».

«Сейчас принимается много странных законов, как, например, легализация использования «легких наркотиков» формально «в медицинских целях», но мы все прекрасно понимаем, сколько лазеек для злоупотреблений дают многие непродуманные законы. Так и здесь – какие злоупотребления и беззакония могут произойти при формальной легализации «ассистированного самоубийства». Сейчас же, когда народ переживает не лучшие экономические времена, такие проекты выглядят просто вызывающе», - сказал митрополит Антоний.

Как сообщалось, народные депутаты Украины в проекте Концепции реформы Гражданского кодекса Украины предложили легализовать эвтаназию и «ассистированное самоубийство», то есть самоубийство с помощью других людей.

Авторы концепции ссылаются на практику Европейского суда по правам человека и инициируют параллельное внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.







