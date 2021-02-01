В Украине вводят двойное гражданство – и одновременно наказывают за использование русского языка. В Западную Украину венгры вкладывают огромные деньги, как будто это уже их территория.

Ситуацию в программе «А как на самом деле?» рассматривает Мирослава Бобровская.

«Почему определенные государственные органы, по крайней мере, официально ничего не делают с ущемлением прав, не наказывают тех, кто угнетает людей за их точку зрения и тому подобные вещи? Штраф мы нарисовать можем, если тебе таблетки предложили на русском языке купить, а вот за давление на человека – это норм», - говорит она.

Бобровская отмечает, что и на Западе, например, в Ужгороде многие жители возмущаются тем, что их представляют фанатичными националистами. На самом деле это адекватные люди, уважающие чужие права и чужую точку зрения.

«Речь центра отличается от речи Запада и Востока. Есть целые общины, которые вообще не говорят на украинском. И паспорта у них, например, венгерские имеются. Как же быть с этим?

В случае с венграми наше правительство очень боится ссоры с такими соседями, и готово проводить консультации. Попробуй только сказать, что мы свободная страна и можем говорить на любом языке – и тебе прилетит минимум угроза. А если вопрос коснется геополитики с нужными людьми – то сразу организовываются консультации», - продолжает ведущая.

А Венгрия не сидит сложа руки. Она, например, выделяет Закарпатью кредит в 50 миллионов евро на ремонт дорог – как будто это уже её территория.

«Слуги народа предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство. Также иностранцы могут приобретать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны. Разрешается для украинцев и гражданство России, правда, с запретом на участие в выборах. Но такой запрет действует до отмены у государства статуса агрессора», - отмечает Мирослава Бобровская.

Ранее, как сообщает Politeka, она советовала украинцам не ждать помощи от США.

Также Бобровская высказалась по поводу харьковской трагедии.