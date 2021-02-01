Иностранные инвесторы в возобновляемую энергетику Украины намерены подавать иски в междунароные арбитражи против Украины из-за невыполнения государством своих обязательств относительно выплаты за произведенную зеленую электроэнергию, говорится в материале РБК-Украина

Как сообщается, инвесторы ожидают, что с ними рассчитаются в полном объеме. Крупнейшие игроки обратились с открытым письмом к "Гарантированному покупателю", заявив о ложной позиции НКРЭКУ и предупредив о рисках, если ГП поступит, как предлагает комиссия. Среди прочего, инвесторы говорят о том, что нарушение условий меморандума может стать поводом для начала международных арбитражей против Украины.

«Чтобы рассчитаться с инвесторами, власти рассматривали несколько сценариев поиска денег: выпуск ОВГЗ, компенсация напрямую из госбюджета и кредиты под госгарантии для "Укрэнерго". Из всех трех вариантов был реализован только последний, но и то не так, как изначально планировалось», - указывает автор.

По информации издания, лишь в декабре, когда инвесторы и международные партнеры указали на затянутые сроки по выплате долга, правительство приняло решение, открывающее "Укрэнерго" возможность получить кредит на 11,3 млрд гривен и рассчитаться с "Гарантированным покупателем". А последний, в свою очередь, уже должен погасить долг перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Уже в начале этого года "Укрэнерго" сообщило, что подписало с тремя госбанками кредитные соглашения на 10,25 млрд гривен. Этого было бы достаточно, чтобы вернуть "зеленым" 9 млрд гривен, после чего долги 2020 года можно считать закрытыми. Но в борьбу за этот ресурс включился государственный "Энергоатом", ему ГП должен около 7,4 млрд гривен.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Так, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.